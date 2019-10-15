Son Dakika Haberleri: Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı
Son Dakika 3. Sayfa Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı

Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı

19 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı.

Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.


Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.


Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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