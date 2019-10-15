Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MARDİN
Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Ölü ve yaralılar var Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti 5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı!