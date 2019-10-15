Son Dakika Haberleri: Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı

Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı.

Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.


Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Suriye, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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