Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
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- Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
- Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristlerce Suriye tarafından havan topu atıldı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.
Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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