Son Dakika Haberleri: - Suriye Telabyad'ta dev yangın- Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü
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- Suriye Telabyad'ta dev yangın- Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü

49 dakika önce

- Suriye Telabyad'ta dev yangın Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdüTEL ABYAD- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.

- Suriye Telabyad'ta dev yangın

Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü

TEL ABYAD- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentinde, nedeni beli olmayan bir yangın çıktı. Yangın Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale'den rahatlıkla görüldü.

- Suriye Telabyad'ta dev yangın- Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü

Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
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