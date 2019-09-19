- Suriye Telabyad'ta dev yangın- Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü
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- Suriye Telabyad'ta dev yangın Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdüTEL ABYAD- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
- Suriye Telabyad'ta dev yangın
Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü
TEL ABYAD- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü.
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentinde, nedeni beli olmayan bir yangın çıktı. Yangın Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale'den rahatlıkla görüldü.
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