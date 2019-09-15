Son Dakika Haberleri: Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 12 sivil öldü
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Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 12 sivil öldü

16 dakika önce

Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 12 sivil öldü

Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 12 sivil öldü, System.String[]

Suriye- Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.


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Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:30 
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