Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 12 sivil öldü
16 dakika önce
Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: En az 12 sivil öldü
Suriye- Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 sivil hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:30
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