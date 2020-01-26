Son Dakika › Güncel › Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere... - Son Dakika
Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere...
18 dakika önce
Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:40 Kaynak: AA
Suriye- Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde düzenlenen bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.
Son Dakika AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de vize açıklaması