Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü... - Son Dakika

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü...

Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 85'e yükseldi.

Suriye- Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 85'e yükseldi.

Türkiye, Suriye, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 19:54 Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih 19:38 İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti 19:25 Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 19:03 Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın 18:47 Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Şampiyonluk maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih
19:54
İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
19:38
Osmanlıspor, Balıkesirspor'u yenmesine rağmen TFF 1. Lig'e veda etti
19:25
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 85 yaralı
18:47
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 20:55:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]