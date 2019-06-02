Son Dakika Haberleri: Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var
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Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var

57 dakika önce

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye'nin Azez bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. İftar sonrası asayiş binası önünde gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye- Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Araçtaki bombanın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti.

DURUMU AĞIR OLAN YARALILAR TÜRKİYE'YE SEVK EDİLDİ

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerialırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılardan bazıları Türkiye'ye sevk edildi.

Güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Azez'in Sicco köyünde 15 Mayıs'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralanmıştı.

Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Azez, Türkiye, Suriye, Güncel
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