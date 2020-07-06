Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Başkanı Hüsso'ya suikast girişimi - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Başkanı Safiye El-Hüsso'ya terör örgütleri tarafından bombalı suikast girişimi gerçekleştirildi. Teröristler Hüsso'nun aracına yerleştirdiği bombayı patlattı. Hüsso saldırıdan sağ kurtuldu. Saldırı sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HALEP

Suriye 'de, Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Başkanı Safiye El-Hüsso'ya terör örgütleri tarafından bombalı suikast girişimi gerçekleştirildi. Hüsso, saldırıdan sağ kurtuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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