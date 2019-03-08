Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Kuruldu
20 dakika önce
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Çobanbey beldesinde "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruluş kongresi düzenlendi.
Suriye
'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Çobanbey beldesinde "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruluş kongresi düzenlendi.
Suriye'de Fırat
Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisinin koordinasyonunda "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruldu.
Kuruluş kongresine AK Parti
Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanlığı da katıldı.
Suriye'nin farklı illerindeki Türkmenleri temsilen onlarca kadın delege de kongrede hazır bulundu.
Kongrenin sonunda birliğin başkanlık koltuğuna Dr. Safiye Teyfik el-Hüsso seçildi.
Seçilen delegelere AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları yöneticileri tarafından eğitim verileceği duyuruldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:44 Kaynak: AA
Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında; Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti
Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı