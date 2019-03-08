Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Kuruldu

Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Kuruldu

20 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Çobanbey beldesinde "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruluş kongresi düzenlendi.

Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Kuruldu, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Çobanbey beldesinde "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruluş kongresi düzenlendi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisinin koordinasyonunda "Suriye Türkmen Kadınlar Birliği" kuruldu.

Kuruluş kongresine AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı da katıldı.

Suriye'nin farklı illerindeki Türkmenleri temsilen onlarca kadın delege de kongrede hazır bulundu.

Kongrenin sonunda birliğin başkanlık koltuğuna Dr. Safiye Teyfik el-Hüsso seçildi.

Seçilen delegelere AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları yöneticileri tarafından eğitim verileceği duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Fırat, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 8 Suriyeli Gözaltında; Ceset Fotoğraflarını Aileye Göndermiş Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:04:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmen Kadınlar Birliği Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]