Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı
Son Dakika Güncel Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı - Son Dakika

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

6 saat önce

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde başladı.

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı, System.String[]

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde başladı.


Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Çobanbey ilçesinde başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Türkmenler salunu doldurmaya başladı. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katılacak. - KİLİS

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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