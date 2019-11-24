Son Dakika Haberleri: - Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı
Son Dakika Genel - Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı - Son Dakika

- Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

6 saat önce

- Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladıHALEP - Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde başladı.

- Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

HALEP - Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde başladı.

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Çobanbey ilçesinde başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Türkmenler salunu doldurmaya başladı. Programa Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da katılacak.

- Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı

Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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