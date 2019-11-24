Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (1)

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresine katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Suriye'nin tüm unsurlarıyla istişare içinde siyasi çözüm için çabalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresinin Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kıran, çok farklı bir heyecanla Çobanbey'e geldiklerini ve gönüllerinde her zaman Suriye Türkmen davasını taşıdıklarını söyledi.

Türkmen Meclisi Kongresi vesilesiyle her platformda Türkmen davasını omuzlarında sırtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını ileten Kıran şöyle devam etti:

"Türkmen davasının özellikle Türkmen Meclisinin de kuruluşuyla taçlanması, gelişim kaydetmesi, Dr. Vecih Cuma'nın liderliğinde çok daha kurumsal, demokratik biçimde yoluna kararlılıkla devam etmesinde çok önemli liderlik gösteren bir sembol var. O sembol bugün sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, tüm dünyadaki Suriye Türkmen davasına da liderlik ediyor. İşte o liderin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdim."