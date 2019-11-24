Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2)
Son Dakika Güncel Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2) - Son Dakika

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2)

6 saat önce

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, konuşma yaptı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Ben burada size Suriye Geçici Hükümeti Başkanı olarak hitap ediyorsam, bu Suriye Türkmen Meclisinin sayesindedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin destekleriyle birlikte olmuştur." dedi.

Mustafa, Suriye Türkmen Meclisinin sahadaki Türkmen birlikleri birleştirmek, Suriye muhalefeti içinde yer alarak ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Türkmen birliklerin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında yer aldığını vurgulayan Mustafa, "bu başarıdan uluslararası toplumun rahatsızlık duyduğunu, Sultan Murat Tugayı'na yönelik zikredilen değişik sınıflandırmaları kınadıklarını" söyledi.

Mustafa, Türkmenlerin Anayasa Komitesinde temsil edildiklerini de hatırlatarak Suriye'deki tüm etnik gruplar için anayasal haklarını garantilemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2)

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:54:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]