Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (2)

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, konuşma yaptı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Ben burada size Suriye Geçici Hükümeti Başkanı olarak hitap ediyorsam, bu Suriye Türkmen Meclisinin sayesindedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin destekleriyle birlikte olmuştur." dedi.

Mustafa, Suriye Türkmen Meclisinin sahadaki Türkmen birlikleri birleştirmek, Suriye muhalefeti içinde yer alarak ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.

Türkmen birliklerin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında yer aldığını vurgulayan Mustafa, "bu başarıdan uluslararası toplumun rahatsızlık duyduğunu, Sultan Murat Tugayı'na yönelik zikredilen değişik sınıflandırmaları kınadıklarını" söyledi.

Mustafa, Türkmenlerin Anayasa Komitesinde temsil edildiklerini de hatırlatarak Suriye'deki tüm etnik gruplar için anayasal haklarını garantilemeyi amaçladıklarını kaydetti.