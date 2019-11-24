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Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)
6 saat önce
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:19 Kaynak: AA
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el Abde konuşma yaptı.
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