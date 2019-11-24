Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)
Son Dakika Güncel Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3) - Son Dakika

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)

6 saat önce

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma ve Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el Abde konuşma yaptı.

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 02:43:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]