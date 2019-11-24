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Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi (4)
6 saat önce
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:25 Kaynak: AA
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Programa katılan Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri konuşma yaptı.
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