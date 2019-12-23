Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf seçti.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Cuma, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" fotoğraflarına oy verdi.

Cuma, spor kategorisinde ise seçimini Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafından yana kullandı.

AA'yı yakından takip ettiğini belirten Cuma, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandığını dile getiren Cuma, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının haberleri en gerçek şekilde yansıttığını biliyoruz. Biz Suriye Türkmenleri olarak AA'yı hep yanımızda gördük. En zor şartlarda gerçeği yansıtmak için kahramanlıklar gösteren bir haber ajansıdır. Doğruların haber ajansıdır. Bugün mazlumların sesi gür çıkıyorsa bu, Anadolu Ajansı sayesinde. Bu bağlamda tüm ajans çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."