- Suriye Türkmen Meclisi Çobanbey'de toplandı

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma:

"Güvenli bölge oluşursa, biz çok hızlı bir şekilde, kitlesel bir şekilde vatanımıza dönüşe hazırız"

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa:

"Bugün bir yerlere geldiysek, Suriye Türkmenleri Suriye denklemlerinde varsa, uluslararası platformda varsa, bu Suriye Türkmen Meclisi sayesinde olmuştur"

HALEP - Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde yapıldı.

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Çobanbey ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Türkiye ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden gelen Türkmenler salonu doldurdu. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kilis Valisi Recep Soytürk de katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda "Özgür Suriye Marşı", Türkmen Meclisi kongre marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma yaptığı konuşmada, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, "İki amacımız var. Biri vatan, biri insan. Biz tüm Suriyeliler olarak, özellikle Türkmenler olarak vatanımıza dönmek istiyoruz. Vatanımıza dönmek için birkaç husus var. Bunlardan biri zalimler Suriye'den gitmeliler, bu sistemin gidip yerine demokratik bir sistemin gelmesi. Yeniden Suriye'ye dönmek için teröristler bu bölgelerden gitmeliler, yok edilmeliler. Suriye'de olan patlamaların ardında bu terör örgütleri var, ama bunları destekleyen, finanse eden, bunların reklamını yapan sözde süper güçler var. Biz Suriyelileri bıraksınlar, biz kendi kaderimizi çok güzel günlerde yapmaya hazırız. Üçüncü noktamız, o da güvenli bölge. Güvenli bölge oluşursa, biz çok hızlı bir şekilde, kitlesel bir şekilde vatanımıza dönüşe hazırız" dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa ise, Suriyeli Türkmenlerin verdikleri bedellerin karşılığını bulduğunu ifade ederek, "Bugün ben sizlere Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı olarak hitap ediyorsam, bu Suriye Türkmen Meclisinin sayesindedir. Bugün bir yerlere geldiysek, Suriye Türkmenleri Suriye denklemlerinde varsa, uluslararası platformda varsa, bu Suriye Türkmen Meclisi sayesinde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle olmuştur. Suriye Türkmen Meclisinin iki kurulma amacı vardı; birincisi Suriye'de Türkmen birliklerini sahada düzenlemekti, birleştirmekti, ikincisi ise Suriye muhalefeti içerisinde yer alarak, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmaktı. Allah'a şükür bugün geldiğimiz noktada bizim askerlerimiz, Fırat Kalkanı olsun, Barış Pınarı olsun, Zeytin Dalı operasyonu olsun öncü kuvvetleri olmuştur. Bununla gurur duyuyoruz. Ama maalesef uluslararası platform çok rahatsız oluyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplantıya katıldığını ifade ederek, "Aklımız, kalbimiz, devamlı Suriye Türkmenlerinin davasının yanındadır. Bu davanın bir neferi olmak en büyük şeref, en büyük gururdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğinin her zaman arkanızda olduğunu hatırlatmak isterim. Türkiye'nin destekleriyle bugün Suriye'nin geleceğine çok ciddi katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Suriyeli Türkmenler için bugün yeni bir gündür. Bugün Suriye Türkmenleri için tarihi bir gündür. Bugün sadece Suriye Türkmenleri için değil, Suriye'nin geleceği için yeni bir başlangıç günüdür. Suriye'nin geleceğine inanmayanlar, Suriye'nin geleceğini zulüm ve şiddet olarak görenler, bugün Suriye Türkmenlerinin şu salonda burada, Çobanbey'de gösterdiği kararlılıkla bir kez daha hüsrana uğradıkları, hüsrana uğramaya mahkum olduklarını anlayacaklardır. Suriye Türkmenlerine acı çektirerek, şehit ederek, Suriye Türkmenlerinin varlığını yok sayarak, bugün varlığınızla bir kez daha hayal kırıklığına uğramışlardır" diye konuştu.

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Muhammed Vecih Cuma yeniden meclis başkanı seçildi.