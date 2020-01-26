Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ile beraberindeki heyet, 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ile beraberindeki heyet, 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Cuma ve beraberindekiler ilk olarak Elazığ Valiliği'nde oluşturulan koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Ardından bir süre bölgedeki kurtarma çalışmalarını izleyen heyet, çadırlarda kalan ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclis olarak Elazığ'da yaşanan acıyı paylaşmak üzere kente geldiklerini belirtti.

Türk halkının Suriyelilerin zor gününde hep yanında olduğunu vurgulayan Cuma, şunları kaydetti:

"Buradaki faaliyetler çok düzenli şekilde işliyor. AFAD, Türk Kızılay ve İHH gibi kurumların güçlü bir organizasyonla tek yumruk olarak çalışmalarına şahit olduk. Bu çalışma örnek bir çalışma. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz."

Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:53:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]