Suriye Türkmen Meclisi'nden deprem bölgesine geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ile beraberindeki heyet, 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Cuma ve beraberindekiler ilk olarak Elazığ Valiliği'nde oluşturulan koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Ardından bir süre bölgedeki kurtarma çalışmalarını izleyen heyet, çadırlarda kalan ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclis olarak Elazığ'da yaşanan acıyı paylaşmak üzere kente geldiklerini belirtti.

Türk halkının Suriyelilerin zor gününde hep yanında olduğunu vurgulayan Cuma, şunları kaydetti:

"Buradaki faaliyetler çok düzenli şekilde işliyor. AFAD, Türk Kızılay ve İHH gibi kurumların güçlü bir organizasyonla tek yumruk olarak çalışmalarına şahit olduk. Bu çalışma örnek bir çalışma. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz."