Suriye Türkmen Meclisinden İdlib'de şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Suriye Türkmen Meclisi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 5 asker ve 1 sivilin şehit olduğu saldırı dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı dileyerek, rejimin saldırılarının, muhatap ülkelerin barışı değil, savaşı ve gerginliği tırmandırma stratejisinin göstergesi olduğunu bildirdi.

İdlib'deki saldırıya ilişkin Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma tarafından yapılan basın açıklamasında, "İdlib'de katil Esed rejiminin hain saldırıları sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar ve kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz." ifadeleri yer aldı.

Son günlerde bölgede yaşanan gerilim ve devamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de kurduğu gözlem noktalarının "eli kanlı Esed canileri" tarafından hedef alınmasının bölgesel denklemin değişmesine sebep olacağını belirten Cuma, Astana ve Soçi süreçlerine rağmen yaşanan bu acı gelişmelerin, muhatap ülkelerin barışı değil savaşı ve gerginliği tırmandırma stratejisini gözler önüne serdiğini belirtti.

Cuma, "Bu bağlamda Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın maskesi düşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgede yer alan gözlem noktalarının, bölgedeki masum sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulduğunu, ne Suriye halkının ne de Türkiye'nin bölgede daha fazla göç ve insani dramın yaşanmasını istemediğini vurgulayan Cuma, "Türkiye ve Suriye halkının tarihi kardeşliği her türlü zorluğun altından kalkacak, bölgede şiddeti tırmandıran canilere karşı galip gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Rejimin saldırıları İdlib merkezli yeni bir insani dramın ayak sesleri"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, şunları kaydetti:

"Rejim'in saldırıları, İdlib merkezli yeni bir insani dramın ve yeni bir göç dalgasının ayak sesleridir. Hain Esed rejimi bölgede sivil alanları hedef alıp insansızlaştırarak İdlib'i ele geçirmeyi amaçlıyor. Bu anlamda Serakip bölgesi rejim için büyük bir stratejik öneme sahip. TSK Serakip bölgesinde yeni askeri noktalar oluşturarak bölge güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atıyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) zalim Esed ve destekçisi Rusya'nın hain planlarının önüne geçecektir. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi İdlib'de de önceliğimiz masum sivillerin korunmasıdır. Terörün her türlüsünü topraklarımızdan kazıyana kadar mücadelemiz devam edecektir. Yaşanan gelişmeler karşısında TSK ve SMO'nun yanındayız."