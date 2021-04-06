Suriye Türkmenleri AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Türkmenler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Suriye Türkleri Derneği Genel Sekreteri Ahmet Vezir, mesajında, Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki iç savaşın başından bu yana mazlum halkın yanında olduğunu söyledi.

AA'nın doğru ve tarafsız haberlerini farklı dillerde tüm dünyaya servis ettiğini aktaran Vezir, Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutladıklarını kaydetti.

Yayladağı Türkmendağı Kardeşlik Derneği Başkanı Muhammed Kömürcü de yalnızca Suriye'de değil birçok coğrafyada mazlumların sesi olan AA'nın 101. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.