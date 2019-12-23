Suriye Türkmenlerinden İdlib için acil yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye Türkmenlerinden İdlib için acil yardım çağrısı - Son Dakika

Suriye Türkmenlerinden İdlib için acil yardım çağrısı

6 saat önce

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma, İdlib ve kırsalında çok üzücü olayların yaşandığını ifade ederek, "Bu insanlara bir el uzatılması gerekiyor, en hızlı, en acil bir şekilde.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Vecih Cuma, İdlib ve kırsalında çok üzücü olayların yaşandığını ifade ederek, "Bu insanlara bir el uzatılması gerekiyor, en hızlı, en acil bir şekilde. Çok zor durumdalar." dedi.

Suriye Türkmen Meclisi üyeleri, İdlib'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Meclis Başkanı Vecih Cuma başkanlığında Yayladağı'ndaki ofislerinde bir araya geldi.

Cuma, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye Türkmen Meclisi olarak bugün Yayladağı'nda çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İdlib'de yaşanan üzücü olayları ele aldıklarını aktaran Cuma, şunları kaydetti:

"İdlib ve kırsalında çok üzücü olaylar, çok büyük bir insani dram şu anda gerçekleşiyor. İnsanların, sivillerin olduğu yerler bombalanıyor. Ailelerin bir kısmı ölüyor, bir kısmı da artık güvenli bir yer arıyor. Şu anda insanlar çok zor durumdalar. Binlerce, on binlerce insan artık göçe mahkum oldular. Bunların da sığınacağı tek yer var, o da Türkiye'nin sınırları. Şu an bu insanlara tek yardım eden ülke Türkiye. Biz bu toplantımızın sonucu olarak dünyadaki tüm örgütlere, BM'nin kurumlarına bir çağrı yapıyoruz. Bu insanlar şu anda büyük bir insani dram yaşıyor. Bu dramın bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Bir ateşkes yapılsın ve bu insanlar artık ölmesin. Göç ettirilmesin, acı çekmesin, sefil durumda yaşamasın. Bu insanlara bir insani el uzatılması gerekiyor. En hızlı, en acil bir şekilde. Çok zor durumdalar. Tüm dünyaya Yayladağı'ndan, Suriye Türkmen Meclisi ofisinden çağrı yapıyoruz."

Türkiye'nin uzun yıllardır burada bir güvenli bölge oluşturmak istediğini kaydeden Cuma, ancak engellendiğini söyledi.

Cuma, "Bu çerçevede Türkiye'nin diplomatik, siyasi ve askeri girişimleri de oldu. Bu insanların korunması için elinden gelen her şeyi yaptı ve yapıyor. İlerleyen günlerde de daha fazlasını yapacaktır." diye konuştu.

Suriye Türkmenlerinden İdlib için acil yardım çağrısı

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:41 Kaynak: AA
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