Son Dakika Haberleri: Suriye Türkmenlerinden Rejimin Türkmendağı Saldırılarına Tepki

Suriye Türkmenlerinden Rejimin Türkmendağı Saldırılarına Tepki

22 dakika önce

Suriye Türkmen Meclisi, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Lazkiye ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde kalan Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine düzenlediği saldırıları kınayarak son bulmasını istedi.

Suriye Türkmenlerinden Rejimin Türkmendağı Saldırılarına Tepki, System.String[]
Suriye Türkmen Meclisi, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Lazkiye ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde kalan Türkmendağı (Bayırbucak) bölgesine düzenlediği saldırıları kınayarak son bulmasını istedi.

Suriye Türkmen Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Lazkiye ilinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde kalan Türkmendağı bölgesine yoğun saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bayırbucak köylerine yönelik rejim güçlerinin ve rejim yandaşı terörist grupların son günlerde artan saldırılarını Suriye Türkmen Meclisi olarak şiddetle kınıyor ve halkımızın bölgedeki varlığını hedef alan bu saldırıların bir an önce durdurulması için Astana mutabakatının diğer garantörlerini ve uluslararası toplumu üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubu, gün içinde Soçi mutabakatını ihlal ederek Lazkiye'nın kuzey kırsalındaki Türkmendağı'na yoğun top ve roket saldırısı düzenledi. Rejim ve destekçilerinin bölgeye saldırıları devam ediyor.

Esed rejimi 2015'in son aylarında Rusya'nın hava desteğiyle Türkmendağı'nın yüzde 85'i ele geçirmişti. Bölgede yaşayan 20 bin civarında Türkmen ve Arap, Türkiye göç etmek zorunda kalmıştı. Türkmendağı'nda muhaliflerin elinde Çümeren, Kelez, İsapınarı, Sallur, Yamadı, Karamanlı köyleri ile Zeytincik, Ciptoroz, Kalaba çiftlikleri bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: AA

Lazkiye, İran, Suriye, Güncel
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