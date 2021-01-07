Suriye TV muhabirine Halep'in kuzeyinde suikast girişimi - Son Dakika

Türkiye'den yayın yapan Suriye TV, Suriye'nin kuzeyinde görev yapan muhabiri Bahaa el-Halabi'ye suikast girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, Halabi'nin dün akşam saatlerinde, Halep ilinin kuzeyindeki Bab ilçesinde evine dönerken, 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırı soncu elinden, omzundan, bacağından ve sırtından yaralanan Suriyeli gazetecinin genel durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye TV ekibi olarak, her zaman gazeteci olarak görevini yerine getirmeye çalışan ve işine bağlı meslektaşımızın hedef alındığı bu suç eylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Suriye'de zorlu şartlar altında çalışan gazetecilere destek çağrısı yapılan açıklamada, saldırının faillerinin yakalanması talep edildi.

Suriye TV'de muhabir olarak çalışan Halabi, daha önce Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapmıştı.

İstanbul merkezli Suriye TV, Katar merkezli Fadaat Medya Medya grubu bünyesinde Suriye özelinde tüm Arap dünyasına yayın yapıyor.