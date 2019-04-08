Suriye Uçakları Bir Evi Yerle Bir Etti: 1 Kişi Öldü
8 dakika önce
Suriye rejim güçlerinin gece yarısı Hama yakınlarındaki Kefr Zeita kasabasına yaptığı hava saldırısında yaşlı bir adam öldü, birkaç kişi de yaralandı.
Suriye
rejim güçlerinin gece yarısı Hama yakınlarındaki Kefr Zeita kasabasına yaptığı hava saldırısında yaşlı bir adam öldü, birkaç kişi de yaralandı. Suriye askerleri ve milis güçleri ayrıca muhaliflerin elinde bulunan İdlib
ve Eddeb bölgelerini ağır top atışına tuttu.
Hama yakınlarındaki aktivistler, Suriye Hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Kefr Zeita'nın bazı kasabalarını bombaladığını söyledi. Aktivistler, Suriye savaş uçakları tarafından atılan füzenin bir evi yıktığını söyledi. Sivil savunma görevlileri yıkılan evin enkazının altında hayatını kaybeden yaşlı bir adamın cesedini ve ailenin diğer yaralı üyelerini çıkarttı. Sağ kurtulanlar yakındaki sağlık merkezine götürüldü. - HAMA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:36 Kaynak: İHA
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