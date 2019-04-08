Son Dakika Haberleri: Suriye Uçakları Bir Evi Yerle Bir Etti: 1 Kişi Öldü

Suriye Uçakları Bir Evi Yerle Bir Etti: 1 Kişi Öldü

25 dakika önce

- Suriye uçakları bir evi yerle bir etti: 1 kişi öldüHAMA - Suriye rejim güçlerinin gece yarısı Hama yakınlarındaki Kefr Zeita kasabasına yaptığı hava saldırısında yaşlı bir adam öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Suriye Uçakları Bir Evi Yerle Bir Etti: 1 Kişi Öldü, System.String[]
- Suriye uçakları bir evi yerle bir etti: 1 kişi öldü

HAMA - Suriye rejim güçlerinin gece yarısı Hama yakınlarındaki Kefr Zeita kasabasına yaptığı hava saldırısında yaşlı bir adam öldü, birkaç kişi de yaralandı. Suriye askerleri ve milis güçleri ayrıca muhaliflerin elinde bulunan İdlib ve Eddeb bölgelerini ağır top atışına tuttu.
Hama yakınlarındaki aktivistler, Suriye Hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Kefr Zeita'nın bazı kasabalarını bombaladığını söyledi. Aktivistler, Suriye savaş uçakları tarafından atılan füzenin bir evi yıktığını söyledi. Sivil savunma görevlileri yıkılan evin enkazının altında hayatını kaybeden yaşlı bir adamın cesedini ve ailenin diğer yaralı üyelerini çıkarttı. Sağ kurtulanlar yakındaki sağlık merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:00 Kaynak: İHA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu! Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Müge Anlı'nın Programında Araştırılan Cinayetin Detayları Yeşilçam Filmlerini Aratmadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 17:25:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Uçakları Bir Evi Yerle Bir Etti: 1 Kişi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]