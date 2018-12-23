Son Dakika Haberleri: Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı'ndan Mısır'a Sürpriz Ziyaret

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı'ndan Mısır'a Sürpriz Ziyaret

1 saat önce

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük, Mısır'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Mısır İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile görüştü.

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı'ndan Mısır'a Sürpriz Ziyaret, System.String[]
Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük, Mısır'a sürpriz bir ziyarette bulunarak Mısır İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile görüştü.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, dün başkent Kahire'de bir araya gelen Memlük ile Kamil, güvenlik, siyaset ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Memlük'ün Kahire'den ayrılıp ayrılmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın konuyla ilgili haberinde ise ziyaretin Mısır tarafının daveti üzerine gerçekleştiği duyuruldu.

Ali Memlük'ün sürpriz Mısır ziyaretinin Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Suriye temaslarının hemen ardından gerçekleşmiş olması dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:28 Kaynak: AA

Kahire, Suriye, Mısır, Güncel
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