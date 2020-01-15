Suriye' üssüne İsrail hava saldırısı - Son Dakika
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Suriye' üssüne İsrail hava saldırısı

6 saat önce

Suriye Haber Ajansı (SANA) İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne Salı akşamı saldırdığını iddia etti.

Suriye' üssüne İsrail hava saldırısı, System.String[]

Suriye Haber Ajansı (SANA) İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne Salı akşamı saldırdığını iddia etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre, askeri üssün İran tarafından askeri mühimmat depolamak için kullandığı ve 3 kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Sana haber ajansının, Suriye Rejimi askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre askeri üssün Salı akşamı 22: 00 sıralarında vurulduğunu, üs 'de bulunan hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durduğunu ama 4 füzenin üsse isabet ederek maddi hasara yol açtığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporuna göre ise İsrail savaş uçaklarının üsse yaptığı füzeli saldırı sonucunda Suriye vatandaşı olmayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölümlerin yükselebileceğini öne sürdü. İsrail veya İran yetkililerinden saldırıya dair bir açıklama yapılmazen İsrail medyası, konuyla ilgili haberleri Suriye İnsan Hakları Gözlemevi raporuna dayandırarak duyurdu.


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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:07 Kaynak: DHA
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