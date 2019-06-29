Son Dakika Haberleri: Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı

28 dakika önce

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek maksatlı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolu üzerinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araçta farklı şehirlere gitmek üzere olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aynı ülke vatandaşı iki şüpheli şahıs ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
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