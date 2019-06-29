Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı
28 dakika önce
Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:58 Kaynak: İHA
'de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Suriye
uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek maksatlı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir- Bursa
kara yolu üzerinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araçta farklı şehirlere gitmek üzere olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Aynı ülke vatandaşı iki şüpheli şahıs ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi
Sinir krizi geçiren kadın otomobilini paramparça etti!
Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi