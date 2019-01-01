Suriye Uyruklu 5 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Adıyaman
'da sabodan sızan karbonmonoksit gazından Suriye
uyruklu 5 kişilik bir aile zehirlendi.
Olay, Malazgirt
Mahallesi Hacı Şerif Camii yakınında Suriyeli ailenin kaldığı evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı İbrahim el Mahsur, eşi Neva
ve çocukları Meryem
, Guzel ve Cenah Mansur'u etkiledi. Sabah
kalktıklarında zehirlendiklerini anlayan aile 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine giden ambulanslar İbrahim el Mahsur, eşi Neva Mahsur'u Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Meryem, Guzel ve Cenah Mansur'u ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.
Suriye uyruklu ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN