Son Dakika Haberleri: Suriye Uyruklu 5 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

Suriye Uyruklu 5 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi

1 saat önce

Adıyaman'da sabodan sızan karbonmonoksit gazından Suriye uyruklu 5 kişilik bir aile zehirlendi.

Suriye Uyruklu 5 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Zehirlendi, System.String[]
Adıyaman'da sabodan sızan karbonmonoksit gazından Suriye uyruklu 5 kişilik bir aile zehirlendi.

Olay, Malazgirt Mahallesi Hacı Şerif Camii yakınında Suriyeli ailenin kaldığı evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı İbrahim el Mahsur, eşi Neva ve çocukları Meryem, Guzel ve Cenah Mansur'u etkiledi. Sabah kalktıklarında zehirlendiklerini anlayan aile 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine giden ambulanslar İbrahim el Mahsur, eşi Neva Mahsur'u Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Meryem, Guzel ve Cenah Mansur'u ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı.

Suriye uyruklu ailenin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Meryem, Neva, Adıyaman, Suriye, 3. Sayfa
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