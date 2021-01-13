Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı - Son Dakika

Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasını bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 2 ablasını bıçakla yaraladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 2 ablasını bıçakla yaraladı. Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki dairede Suriye uyruklu bir kişi, 2 ablasıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda zanlı, 2 ablasını bıçakladı. Apartmandaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlı ve babasını gözaltına aldı.

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