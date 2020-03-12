Suriye uyruklu DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed El M'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

DEAŞ üyesi olmadığını öne süren sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Suriye'nin Rakka kentinde eğitim aldığı ve terör örgütü DEAŞ adına savaştığı iddiasıyla yargılanan sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Suriye uyruklu sanık Ahmed El M. ve avukatı hazır bulundu.

Kayseri 'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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