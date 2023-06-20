Suriye uyruklu kişi küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından darbedildi - Son Dakika
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Suriye uyruklu kişi küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından darbedildi

20.06.2023 00:46

Eskişehir'de yaşayan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, A.E.'ye saldırarak darbetti. A.E. sığındığı ev taşlandı ve başından yaralandı. Polis mahallede güvenlik önlemleri aldı. A.E. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor. Soruşturma devam ediyor.

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E., toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ, MAHALLELİ TOPLANDI

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi'nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriye uyruklu A.E.'ye saldırarak darbetti. A.E.'nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

İşte mahalleden gelen kareler;

Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Şüpheliyi darp edip evini taşladılar
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Şüpheliyi darp edip evini taşladılar
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Şüpheliyi darp edip evini taşladılar
Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Şüpheliyi darp edip evini taşladılar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
  • sait acar: Esat,bunları boşuna sürmemiş.şimdi suriye huzur ülkesi.Bizde baş tacı yapıldılar. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Sevto: Yüzde 73 oy verirken dusunseydiydiniz bunları?? Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Onur Dursun: Geçenlerde yazdım bir dizide 18 görüntüler var diye yorum yağmuruna tutmustu herkes keske bu olaylarada aynı tepkiyi verseniz diye bu olaylar artık ülkemizde büyütülmeden silinip gidiyor. Çoğu kişinin haberi bile olmuyor. Eski zamanlarda böyle bişey olduğunda bütün ülke carkalanıyordu. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye uyruklu kişi küçük bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından darbedildi - Son Dakika


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