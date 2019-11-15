Son Dakika Haberleri: Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası
Son Dakika Güncel Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası - Son Dakika

Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası

7 saat önce

Konya'da dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı, adliyeye sevk edildi.

Suriye uyruklu kocanın, eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiası, System.String[]

Konya'da dini nikahlı eşini sopayla döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmud el-Hüseyin (32), evlerinde eşi Halidiye el-Hamid (20) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmud el-Hüseyin, çocuğunun gözü önünde eşine sopayla saldırdı.

Aldığı darbeler sonucu yere yığılan eşinin bayıldığını zanneden Mahmud el-Hüseyin, komşularından yardım istedi. Kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören komşuları, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halidiye el-Hamid'in öldüğünü tespit ederek, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırdı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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