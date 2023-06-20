Suriye uyruklu şahıs çocukları taciz etti, mahalleli saldırdı

ESKİŞEHİR'de küçük erkek çocukları taciz ettiği iddiasıyla mahalleli tarafından darbedilen Suriye uyruklu A.E., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten açıklamasında, "Mağdur çocukların beyanı alınmış ve Suriye uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alınarak akıl hastalığı bulunduğuna dair iddiaları ile ilgili olarak muayene işlemleri devam ediyor" denildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre dün gece Uluzafer Caddesi'nde küçük erkek çocuklarını taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, A.E.'ye saldırarak, darbetti. A.E.'nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Şüpheli A.E., tedavisinin ardından 'taciz' iddiasıyla ilgili olarak gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "19/06/2023 tarihinde akşam saatlerinde Sütlüce Mahallesi'nde çocuklara yönelik taciz eylemi gerçekleştiği iddiası ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, soruşturma kapsamında; mağdur çocukların beyanı alınmış ve Suriye uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alınarak akıl hastalığı bulunduğuna dair iddiaları ile ilgili olarak muayene işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.