Suriye uyruklu sanığa uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan Suriye uyruklu 3 sanıktan biri 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmana sanık M.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar R.D. ve M.E. duruşmaya gelmedi.

Sanık M.A, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, uyuşturucuyu Suriye uyruklu Z.E.H'den aldığını ve bu işi ilk defa yaptığını öne sürdü.

Pişman olduğunu belirten sanık, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, M.A'yı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti. Diğer sanıkların beraatine karar verildi.