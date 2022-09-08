Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı

08.09.2022 10:46

Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bölücü terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/ YPG'ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmada, Suriye uyruklu bir teröristin İstanbul'da olduğu saptandı.

Soruşturma dosyasındaki belgelerden yola çıkan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, örgütün kırsal kadrosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve farklı zamanlarda elde edilen dijital materyallerde kırsalda örgütsel fotoğraflarının tespit edildiği S.J. adlı Suriyeli teröristin İstanbul'da saklandığı istihbaratını aldı. Örgüt üyesinin kaldığı adres tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 3 Eylül'de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan S.J., önceki akşam adli makamlara sevk edildi. PKK/PYD üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
PKK SORUŞTURMASINDA ARANAN SURİYELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI PKK SORUŞTURMASINDA ARANAN SURİYELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı PKK/KCK'lı yabancı uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Suriye, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
13:37 Tüyler ürperten olay! Ali Sürmeli'nin annesi kendisini ağaca astı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye uyruklu terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement