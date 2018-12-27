Son Dakika Haberleri: Suriye Uyruklu Yabancıların Uyum Süreci Çalıştayı

Suriye Uyruklu Yabancıların Uyum Süreci Çalıştayı

1 saat önce

Aydın'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle "Suriye Uyruklu Yabancıların Uyum Süreci Hakkında Kamu Görevlileri Bilgilendirme ve Koordinasyon Çalıştayı" düzenlendi.

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Aydın'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle "Suriye Uyruklu Yabancıların Uyum Süreci Hakkında Kamu Görevlileri Bilgilendirme ve Koordinasyon Çalıştayı" düzenlendi.

Efeler ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye'nin coğrafi konum itibariyle dünyanın merkezinde yer aldığını söyledi.

Tarih boyunca Türkiye'nin zor durumda olanlara her zaman kapısını açtığına dikkati çeken Köşger, "Dünyada insanları yerinden yuvasından eden zalimler de var. Ama bütün mazlumların sığınağı olan bir ülke olmak da var. Bizim nasibimize çok şükür ki, mazlumların sığınağı olmak düştü. Mazlumlara kucak açmak, her zaman mazlumların yanında olmak, onlara bir barınak olmak düştü. Bu bizim için iftihar vesilesi. Ülkemizin bu anlamda insanlarına müteşekkiriz. İnsanımız yüce gönüllüdür. Gönlünü, kapısını, sofrasını yabancıya açmıştır. Böyle bir kültürden geliyoruz." dedi.

Çalıştaya katılan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İzmir ofisinde görevli Sinan Işın ise dünyanın en büyük mülteci nüfusuna Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını belirtti.

Işın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının misafirperverliği, halen devam ettirmekte olduğu tüm alanlardaki çalışmalar, mültecilerin yerinden edilmelerinin yedinci yılında kendilerine hukuki, finansal ve insani bağlamda sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu sağlam hukuki temel sayesinde bizler de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak çeşitli çalışmaları yürütme fırsatına sahibiz. Bu çalışmalar kapsamında mültecilerin korunma ve himayesi, üçüncü ülkeye yerleştirilmesi, eğitim, sağlık ve çalışma hakkına erişim gibi faydaları sayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç, kurum müdürleri ve çalışanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:52 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Aydın, Suriye, Güncel
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