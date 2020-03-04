Suriye uyrukluları gasbettiği ileri sürülen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye uyrukluları gasbettiği ileri sürülen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Suriye uyrukluları gasbettiği ileri sürülen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

6 saat önce

Konya'da aynı gün 3 ayrı gasp olayına karıştığı iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konya'da aynı gün 3 ayrı gasp olayına karıştığı iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesinin ardından, aralarında Suriye ve Irak uyrukluların da bulunduğu 8 kişilik grup, kentte yaşayan 5 Suriyelinin cep telefonu, para ve ayakkabılarını gasbetti.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olaya karıştıkları öne sürülen, G.C. (16), E.D. (17), İsmail A. (20), Abdulsamet S. (19), Samet A. (18), Hüseyin M. (19), Irak uyruklu M.A. (16) ve Suriye uyruklu A.R'yi (17) gözaltına aldı.

Şüphelilerden adliyeye sevk edilen İsmail A, Abdulsamet S, Samet A. ve Irak uyruklu M.A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 zanlının, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Suriye uyruklu kişilerin gasbedildikten sonra darbedilme anları, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yoldan geçen bir kişinin, orada bulunan grup tarafından durdurularak cep telefonunun gasbedilmesi ve dövülmesi, diğer görüntülerde de bir bakkala giren grubun, bir süre sonra çıkıp buraya zarar vermeleri yer alıyor.

Suriye uyrukluları gasbettiği ileri sürülen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Suriye, Konya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:59 Kaynak: AA
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