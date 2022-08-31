Suriye vatandaşı, Barbados'ta sahte İsrail pasaportuyla yakalandı - Son Dakika
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Suriye vatandaşı, Barbados'ta sahte İsrail pasaportuyla yakalandı

31.08.2022 18:40
Suriye vatandaşı, Barbados'ta sahte İsrail pasaportuyla yakalandı

Suriye vatandaşı bir kişinin Barbados Adası'ndan Almanya'ya yazım hatalarıyla dolu sahte bir İsrail pasaportuyla gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Suriye vatandaşı bir kişinin Barbados Adası'ndan Almanya'ya yazım hatalarıyla dolu sahte bir İsrail pasaportuyla gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Suriye vatandaşı bir kişi Barbados Adası'ndan sahte bir İsrail pasaportuyla Almanya'ya gitmeye çalıştı.

Pasaportta yanlış biçimde "yukarıdan aşağıya, soldan sağa" İbranice yazıların yer aldığı, İsrail'in adının dahi yazım hatalarıyla dolu olduğu belirtildi.

Pasaport, tüm zamanların en kötü sahtecilik örneği

İsrail'in ülke çıkışında pasaportlara damga vurmamasına rağmen, söz konusu sahte pasaporta Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan çıkış mührü de eklendiği kaydedildi.

Barbados makamlarının İsrail'deki Sınır ve Nüfus Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçtiği, belgeyi inceleyen İsrailli makamların Barbados'taki muhataplarına söz konusu pasaportun "tüm zamanların en kötü sahtecilik örneğine aday olduğu" yanıtını verdiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Barbados, Almanya, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye vatandaşı, Barbados'ta sahte İsrail pasaportuyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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