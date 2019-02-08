Suriye ve Afganistanlılar Kavga Etti: 6 Yaralı

KARAMAN'da Suriye ve Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

KARAMAN'da Suriye ve Afganistan uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.



Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde 727 numaralı sokakta meydana geldi. Sanayi sitesinde günlük yevmiyeli işlerde çalışan Afganistan uyruklu Gias Ali Nazari (30), Fayz Ali Nazari (20), Shir Ali Nazari (28), Khiara Mohammed Nazari (37) ile Suriye uyruklu Wail Faozi Mihammed ve Rizwani Gülam Mohammed sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan kavgada iki grup birbirine bıçak, sopa ve çevredeki iş yerlerinin bahçesinden aldıkları küreklerle saldırdı. Olayda yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sırtı ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Gias Ali Nazari'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



? - Karaman

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