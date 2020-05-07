Suriye ve Afganlı vatandaşlardan Türk Kızılayı'na kan bağışı desteği - Son Dakika

Elazığ'da ikamet eden Suriyeli ve Afganistanlılar, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısına destek vererek kan bağışında bulundu.



Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğünü ve şuanda hastanelerin ihtiyaç duyduğu kanı karşılamak için bağışlarının arttırılması gerektiğini açıklamasının ardından bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da gönüllü bağışlar her gün kan veriyor. Elazığ'da sonra olarak 20 Suriyeli ve Afganistan uyruklu mülteci grubu İHH ekibiyle birlikte kan bağışında bulundu. Öğretmenevi önünde bulunan noktaya gelen yabancı uyruklu grup, formlarını doldurduktan sonra bağışta bulundu. İHH ve Türk Kızılayı yetkilileri ise, kampanyaya destek çağrısında bulundu.



Depremin üzerine gelen küresel salgından dolayı zor günler geçtiğini belirten Elazığ İHH Yetim Birim Sorumlusu Kamil Seçkin, "Biz İHH olarak deprem ve küresel salgının ilk gününden beri gerek koli yardımı gerek nakit yardım nerede mazlumların bir ihtiyacın varsa onu bulmaya çalıştık. Bugün de Kızılay Elazığ şubesiyle ortak bir organizasyon yapıyoruz. Kızılay'ın kan stoklarında azalma olduğunu duyduk. İHH olarak bugün buradayız. İçimizde Suriyeli ve Afgan arkadaşlarımız kardeşlerimiz var onlar da bu zor günlerde dayanışma yardımlaşma adı altında yanımızdalar. Gönüllerimiz ile beraber bugün burada kan ihtiyacı gidermek için bağışta bulunduk. 20 civarı mülteci kardeşimiz bizimle beraber buraya geldi"dedi.



Son zamanlarda salgın ve Ramazan ayı münasebetiyle kan bağışı seviyesinin azaldığını belirten Türk Kızılayı Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Volkan Karaca, "Tüm Türkiye'de bu durum gözlemlenmekte maalesef. Elazığ'da her gün bir kuruluşumuz bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu günde İnsanı Yardım vakfı başkanı ve çalışanları gelip kan bağışında bulundu" diye konuştu.



Suriye'den geldiğini ve 5 yıldır Elazığ'da yaşadığını aktaran Ammar Hamza ise, "Virüsten dolayı kan vermek için geldik. Türkler bizim kardeşimiz. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Diğer mülteciler de, virüsten dolayı kan bağışı düşmesi nedeniyle, kendilerinin de gönüllü olduğunu aktardı. - ELAZIĞ