Suriye ve Irak'taki terör hedefleri Türkiye'nin yerli ve milli mühimmatlarıyla yerle bir edildi - Son Dakika
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Suriye ve Irak'taki terör hedefleri Türkiye'nin yerli ve milli mühimmatlarıyla yerle bir edildi

20.11.2022 10:57

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine başlatılan hava harekatında Türkiye'de yerli imkanlarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan Nüfuz Edici Bomba (NEB) kullanıldı. NEB, 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş betonu dahi delebiliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı. Operasyonda yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatlar kullanıldı.

TERÖR HEDEFLERİ YERLİ BOMBA İLE İMHA EDİLDİ

TRT Haber'in haberine göre, Nüfuz Edici Bombalar (NEB) teröristlerin saklandığı barınak ve sığınakları hedef alıyor. F-16 savaş uçakları, "sığınak delen" olarak da bilinen yerli NEB'lerle vuruyor. Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan NEB, 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş betonu dahi delebiliyor.

"NEB" EMSALLERİNE GÖRE DAHA ETKİLİ

Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan NEB, "Ardışık Delici Harp Başlığı" teknolojisiyle görev yapıyor. "Ardışık Delici Harp Başlığı" sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlıyor.

YERLİ VE MİLLİ İŞARETLEME SİSTEMLERİ KULLANILIYOR

Operasyon sırasında hedeflerin işaretlemesi de yerli sistemler ile yapılıyor. Mühimmatın güdümlenmesi konusunda kullanılan milli alternatifler arasında TEBER, Lazer Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Lazer-Hassas Güdüm Kiti gibi seçenekler yer alıyor.

"SEYİT ONBAŞI" İLE YÜKLEME YAPILIYOR

Türkiye'nin milli bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, 1,5 tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapabiliyor. Seyit Onbaşı hava kuvvetleri envanterindeki hemen hemen tüm bomba ve füzeleri rahatlıkla taşıyabiliyor. F-4, F-5, F-16 ve F-35'lere sorunsuz şekilde yükleme yapabilme yeteneğine sahip olan Seyit Onbaşı, yabancı muadillerinden farklı olarak uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor.

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