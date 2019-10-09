Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
15 dakika önce
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:41
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