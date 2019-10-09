Son Dakika Haberleri: Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son Dakika Ekonomi Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

15 dakika önce

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi, System.String[]

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Suriye, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:41 
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