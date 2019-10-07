Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu
1 saat önce
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:01
ABD'li senatörlerden Türkiye'ye "yaptırım" tehdidi PKK/PYD terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi Son dakika: Dolar, Trump'ın Türkiye açıklaması sonrası 5.81'i aştı TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz