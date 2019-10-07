Son Dakika Haberleri: Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Son Dakika Ekonomi Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu

1 saat önce

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'ye sunuldu, System.String[]

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Suriye, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:01 
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