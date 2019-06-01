Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı: 5 ölü
24 dakika önce
Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Rus ve Suriye
savaş uçakları dün yine İdlib
yakınlarını bombaladı. Bombalama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombaladığı Cisr el Şuğur'un güneyindeki Ziyadiye kasabasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yine Kefr Iveyd kasabasında Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Rus savaş uçaklarının yaralıları kurtarma çalışması yapan sivil savunma görevlilerini hedef aldığı saldırıda ise aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Mahalli kaynaklar, Suriye savaş uçaklarının Hariş Penin mülteci kampına yaptığı hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 1 çocuğun da yaralandığını doğruladı. - İDLİB
İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu
İstanbul'da pırlantacı Gamze'ye borç infazı
Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu
Birce Akalay, kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü