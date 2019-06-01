Son Dakika Haberleri: Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı: 5 ölü
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Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı: 5 ölü

1 saat önce

Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı.

Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı: 5 ölü, System.String[]
Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı. Bombalama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombaladığı Cisr el Şuğur'un güneyindeki Ziyadiye kasabasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yine Kefr Iveyd kasabasında Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Rus savaş uçaklarının yaralıları kurtarma çalışması yapan sivil savunma görevlilerini hedef aldığı saldırıda ise aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Mahalli kaynaklar, Suriye savaş uçaklarının Hariş Penin mülteci kampına yaptığı hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 1 çocuğun da yaralandığını doğruladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:40 Kaynak: İHA
İdlib, Suriye, Güncel
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