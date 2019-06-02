- Suriye ve Rus Savaş Uçakları İdlib'i Bombaladı: 5 Ölü
1 saat önce
- Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı: 5 ölüİDLİB - Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
- Suriye
ve Rus savaş uçakları İdlib
'i bombaladı: 5 ölü
İDLİB - Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı. Bombalama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombaladığı Cisr el Şuğur'un güneyindeki Ziyadiye kasabasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yine Kefr Iveyd kasabasında Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Rus savaş uçaklarının yaralıları kurtarma çalışması yapan sivil savunma görevlilerini hedef aldığı saldırıda ise aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Mahalli kaynaklar, Suriye savaş uçaklarının Hariş Penin mülteci kampına yaptığı hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 1 çocuğun da yaralandığını doğruladı.
Saadet Partisi'nden Bakan Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür
Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada