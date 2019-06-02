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- Suriye ve Rus Savaş Uçakları İdlib'i Bombaladı: 5 Ölü

1 saat önce

- Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı: 5 ölüİDLİB - Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı.

- Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı: 5 ölü
İDLİB - Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı. Bombalama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombaladığı Cisr el Şuğur'un güneyindeki Ziyadiye kasabasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yine Kefr Iveyd kasabasında Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Rus savaş uçaklarının yaralıları kurtarma çalışması yapan sivil savunma görevlilerini hedef aldığı saldırıda ise aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Mahalli kaynaklar, Suriye savaş uçaklarının Hariş Penin mülteci kampına yaptığı hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 1 çocuğun da yaralandığını doğruladı.
- Suriye ve Rus Savaş Uçakları İdlib'i Bombaladı: 5 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
İdlib, Suriye, Güncel
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