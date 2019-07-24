Son Dakika Haberleri: Suriye ve Rusya'nın hava saldırıları İdlib'de 17 can aldı
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Suriye ve Rusya'nın hava saldırıları İdlib'de 17 can aldı

36 dakika önce

Suriye'de hükümet güçleri ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükseldi.

Suriye ve Rusya'nın hava saldırıları İdlib'de 17 can aldı, System.String[]
Suriye'de hükümet güçleri ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükseldi.

Muhaliflere ait gözlemevi, Esad rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Muhambil beldesi, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya,Latmin ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.
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Hükümet, Suriye, Rusya, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:07 
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