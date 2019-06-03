Son Dakika Haberleri: "Suriye ve Venezuela sorunlarının diyalogla çözülmesi gerekiyor"
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"Suriye ve Venezuela sorunlarının diyalogla çözülmesi gerekiyor"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Venezuela meselelerinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Venezuela meselelerinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.
Lavrov ile Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
" ABD'nin Venezuela'ya yönelik güç kullanımı ve tehditlerini nasıl değerlendiği" yönündeki soru üzerine Lavrov, "Bu tür tehditlerle sorun çözülemez. Bunlar toplumu rahatsız eder ve muhalefette iktidara gelebileceğine dair yanılsamalar yaratıyor." dedi.
Lavrov ayrıca, "Suriye ve Venezuela sorunlarının diyalog aracılığıyla çözülmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına göre, yalnızca Suriyeliler kendi geleceğini belirleyebilir. Benzer yaklaşımın Venezuela için de geçerli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo ise ülkesinin Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'nun meşruiyetini kabul ettiğine dikkati çekerek, "Kolombiya için meşru olan hükümetle sürekli diyalog içindeyiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:01 Kaynak: AA
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